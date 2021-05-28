أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الجمعة 28 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، مساء اليوم الجمعة 28 مايو 2021، في تعاملات البنوك.

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبي، في البنك المركزي الجزائري، ثابتا عند نحو 163.2 دينار للشراء، و163.25دينار للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر العملة الأوروبية في "السوق السوداء" بالجزائر، إلى نحو 219.19 دينار للشراء، و221.63 دينار للبيع، مقابل نحو 219.37 دينار للشراء، و221.81 دينار للبيع، أمس.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي مسجلا نحو 133.3 دينار للشراء، و133.32 دينار للبيع، فيما استقر السعر في السوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي، ثابتا عند نحو 188.63 دينار للشراء و188.67 دينار للبيع.

فيما زاد متوسط الجنيه الإسترليني في "السوق السوداء" إلى نحو 255.17 دينار للشراء، و258 دينارا للبيع، مقابل نحو 254.11 دينار للشراء و256.93 دينار للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك 36.29 دينار للشراء و36.3 دينار للبيع.

واستقرت العملة الإماراتية في السوق السوداء، عند نحو 49 دينارا للشراء و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنوك 35.54 دينار للشراء و35.55 دينار للبيع، بينما استقر في السوق السوداء عند 48 دينارا للشراء و48.53 دينار للبيع.

وسجل سعر شراء الدينار الكويتي في البنوك 422.87 دينار للشراء، و444.1 دينار للبيع.

فيما تراجعت العملة الكويتية بالسوق السوداء، إلي نحو 598.25 دينار للشراء، و604.90 دينار للبيع، مقابل نحو 598.7 دينار للشراء و605.34 دينار للبيع، أمس.

خسائر

وكشف مسؤول في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر، عن وصول خسائر القطاع بالبلاد إلى 230 مليون دولار شهريا.

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وتأتي هذه الخسائر الحادة، نتيجة القيود والتدابير الوقائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة سيولة نقدية ناجمة عن تراجع مداخيل النفط الخام، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.