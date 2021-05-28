زواج الأقارب سبب ارتفاع الأمراض الوراثية في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت استشارية أمراض وراثية الدكتورة نورة الضعيان، أن اختبار فحص الزواج لا يحمي من جميع الأمراض الوراثية، مشددة على تقليل نسب زواج الأقارب للحد من انتشار الأمراض الوراثية.

الأمراض الوراثية وزواج الأقارب:

وأوضحت الدكتورة نورة الضعيان، خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة الإخبارية، أن هناك أمراضًا وراثية عدة مرتبطة بزواج الأقارب أكثرها وجودًا بالسعودية هو مرض فقر الدم البحر الأبيض المتوسط وفقر الدم المنجلي.

فحص ما قبل الزواج:

وتابعت: “هذه الأمراض تركزت في أماكن معينة بالمملكة منها المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، ويظهر فحص ما قبل الزواج هذه الأمراض، وعليه يجب الابتعاد عن زواج الأقارب والتشجيع على زواج الأغراب للحد من وجود هذه الأمراض بالسعودية “.

وسابقًا أكدت الباحثة في علم الجينات ملاك عابد أن 63% من الزيجات في المملكة تتم بين الأقارب، وهو ما يجعلها من أكثر دول العالم في الأمراض الوراثية.

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