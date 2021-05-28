الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لكبار السن في جميع مراكز اللقاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا فأكثر وذلك عبر جميع مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة.

حالات كورونا في السعودية

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1215) حالة مؤكدة وتعافي (1161) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10195) حالة منها (1355) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (447178) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (429663) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7320) حالة.

ونصحت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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