السعودية | "الملكية الفكرية" في السعودية تغرم فندقاً.. لهذا السبب!

شكرا لقرائتكم "الملكية الفكرية" في السعودية تغرم فندقاً.. لهذا السبب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أحد الفنادق الكبيرة بسبب عرض ونشر صورة مملوكة للغير والتعديل عليها، دون الحصول على موافقة من صاحبها.

وشدّدت الهيئة على ضرورة حصول أي كيان أو فرد على إذن خطي من صاحب الحق لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية أو صور تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق، أن الصور الفوتوغرافية تعد ملكاً لصاحبها، وتعد من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام حماية حقوق المؤلف.

كما يملك صاحب الصورة الحقوق الأدبية والمالية، ولا يحق لأي شخص استغلالها أو التعديل عليها إلا بإذن كتابي من صاحب الحق وذلك وفقاً لأحكام النظام.

وأكدت الهيئة أن المادة 22 من نظام حماية حقوق المؤلف نصت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام، ويقوم بالتعدي على المصنفات المحمية.

غرامة مالية

ويجوز للجنة منبثقة عن الهيئة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف وإيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا يزيد عن 100 ألف ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على الصور مدة لا تزيد على شهرين.

كذلك يكفل القانون إزالة التعدي والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي، وفي حالة تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة.

السجن تعبيرية

السجن

وتملك اللجنة صلاحية اتخاذ القرار بالسجن إذا استوجبت المخالفة ذلك أو غرامة مالية تزيد عن 100 ألف ريال أو شطب الترخيص.

ويتم ذلك بإحالة الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة لإحالته للجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة.