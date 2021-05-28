السعودية | الصحة السعودية: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لكبار السن

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لكبار السن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وزارة الصحة السعودية، عن توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر ، في جميع أرجاء المملكة.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر" صورة توضيحية حول ذلك مرفقة بالتعليمات.

فئات أخرى

في موازاة ذلك، علمت مصادر "العربية.نت" أن وزارة الصحة أتاحت الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.

وأضافت المصادر أن الفئات تشمل مرضى السرطان النشط ومرضى الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى مرضى زراعة الأعضاء والذين يتلقون جرعته الثانية في المراكز المتخصصة.

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مرضى السمنة المفرطة

كما سيتم إعطاء مرضى السمنة المفرطة اللقاح على أن تكون الحالة مثبته بتقرير طبي حديث ومختوم بختم المنشأة الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وتعمل وزارة الصحة السعودية جاهدة على تحصين المواطنين والمقيمين في المملكة باللقاحات وبخاصة فئة كبار السن، لتجنب تأثير فيروس كورونا الذي تتضاعف حدته مرات عديدة عند تلك الفئات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.