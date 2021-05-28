السعودية | مهنة مهددة بالانقراض.. وفاة أشهر بائع "تتن" في الأحساء

شكرا لقرائتكم مهنة مهددة بالانقراض.. وفاة أشهر بائع "تتن" في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتقد سوق القيصرية التاريخي في الأحساء شرق السعودية، أشهر بائع لـ "التتن" المهنة المهددة بالانقراض.

وتوفي ياسين القطان الذي بدأ مسيرته المهنية قبل 65 عاماً، ، أمس الخميس، بعد معاناة مع المرض.

واشتهر القطان باستخدامه الدراجة الهوائية للتنقل من منزله إلى عمله طيلة السنوات الماضية، حيث لم يستخدم السيارة أبداً.

بائع التتن حين قدومه للسوق عبر دراجته

زبائنه من كل السعودية

وتناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذكريات السعيدة التي جمعتهم به، حيث كان يستقبل الزوار من كافة أنحاء الخليج.

الياسين واقفاً على باب دكانه الشهير

لكن المرض منعه من إكمال مهنته التي بدأها منذ عهد الملك عبدالعزيز في ذات السوق الشهير، والذي أُطلق عليه "أيقونة الأحساء التاريخية".

وكانت "العربية.نت" زارت ياسين القطان قبل ثلاثة أعوام، وذكر الراحل حينها أن زبائنه من كافة أنحاء السعودية.