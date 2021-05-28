شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصص إنسانية وحقائق عن التبرع بالأعضاء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثق مقطع فيديو أبرز القصص الإنسانية والحقائق عن التبرع بالأعضاء وزراعتها في المملكة.

وأبرز الفيديو الذي نشرته قناة "mbc" أن شخص واحد متوفي يستطيع ان ينقذ 9 أرواح ما بين قلب وكبد وأمعاء وكليتين وقرنية فكل ذلك يمكن ينقذ حياة الأشخاص.

وأوضح الخبراء أن المملكة تكون من المراكز الأولى عالميًا في نسبة التبرع للأحياء، كما أن هناك بعض الأعضاء يتطلب أن يكون المتبرع متوفي مثل زراعة القلب والرئة.

واستعرض التقرير أيضًا تبرع أحدهم لطفله بجزء من كبده وإحدى كليتيه "لوجه الله" دون أن يكون على معرفة شخصية بها.

أما قصة "مها" فقد حصلت على الكبد من شخص متوفى خاصة أن الفترة الأخيرة بدأت معاناتها الكبيرة ولم يكن هناك خيار سوى زراعة الكبد لها.