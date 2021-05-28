شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. وكيل جامعة المجمعة يوضح أبرز اشتراطات الدخول للحرم الجامعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض وكيل جامعة المجمعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أحمد الرميح، أبرز اشتراطات الدخول للحرم الجامعي.

وأكد، خلال حديثه بقناة السعودية، أن اشتراطات الدخول تتضمن وجود تطبيق "توكلنا"، وأن يكون الفرد محصنا ضد فيروس كورونا الجديد بحسب بروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف أن الجامعة ملتزمة بتطبيق كافة الاشتراطات التي ستحددها الجهات المعنية فيما يتعلق بالدخول للحرم الجامعي.