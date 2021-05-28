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بالفيديو .. وكيل جامعة المجمعة يوضح أبرز اشتراطات الدخول للحرم الجامعي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض وكيل جامعة المجمعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أحمد الرميح، أبرز اشتراطات الدخول للحرم الجامعي.

وأكد، خلال حديثه بقناة ، أن اشتراطات الدخول تتضمن وجود تطبيق "توكلنا"، وأن يكون الفرد محصنا ضد فيروس الجديد بحسب بروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف أن الجامعة ملتزمة بتطبيق كافة الاشتراطات التي ستحددها الجهات المعنية فيما يتعلق بالدخول للحرم الجامعي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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