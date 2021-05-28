شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح خطوت الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات الحصول على خدمة "تواصل" عبر منصة "أبشر".

وجاءت الخطوات كالتالي:

- سجل دخول على حسابك في منصة "أبشر".

- اختر "خدمات" الموجودة أسفل قائمة خدماتي.

- انقر على خيار "الجوازات".

- اختر خدمة "تواصل".

- اختر "طلب جديد".

- انقر على تقديم "طلب".

وتمكّن خدمة "تواصل" والمتاحة في منصة أبشر جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات؛ لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.