شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: فعالية الكمامة الجراحية تقل في الأماكن المزدحمة والمغلقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح مدير الطب الوقائي بمستشفى الحرس الوطني أن فعالية الكمامة الجراحية تقل في الأماكن المزدحمة والمغلقة.

وقال مدير الطب الوقائي لـ "برنامج 120" المذاع على قناة "الإخبارية": "الكمامة الجراحية تفيد ولكن تقل فعالياتها في الأماكن المزدحمة والمغلقة فالكمامة الواحدة لا تكفي في هذه الحالة".

وأضاف: "أشعة الشمس تقتل فيروس كورونا خلال دقائق وأغلب العدوى تكون في الأماكن المغلقة اللي ما فيها شمس".