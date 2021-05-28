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بالفيديو.. استشاري: فعالية الكمامة الجراحية تقل في الأماكن المزدحمة والمغلقة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح مدير الطب الوقائي بمستشفى الحرس الوطني أن فعالية الكمامة الجراحية تقل في الأماكن المزدحمة والمغلقة.

وقال مدير الطب الوقائي لـ "برنامج 120" المذاع على قناة "الإخبارية": "الكمامة الجراحية تفيد ولكن تقل فعالياتها في الأماكن المزدحمة والمغلقة فالكمامة الواحدة لا تكفي في هذه الحالة".

وأضاف: "أشعة الشمس تقتل فيروس خلال دقائق وأغلب العدوى تكون في الأماكن المغلقة اللي ما فيها شمس".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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