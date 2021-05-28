شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالب ينجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن نفسه باستخدام النور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن أحد طلاب إدارة التعليم بمنطقة الرياض، من تصميم المكثف الكهربائي الفائق، الذي يمكنه أن يشحن نفسه بكفاءة عالية.

وحصل الطالب "منصور المرزوقي" على الجائزة الأولى في مسابقة "إبداع 2021"، كما فاز بالمركز الثاني في مجال الطاقة في مسابقة "آيسف 2021" متقدمًا بذلك على طلاب من 80 دولة.

وقال الطالب إنن فكرتي جاءت بسبب قصة حدثت خلال مشاركته في مشروع بحثي في تخصص الأحياءل إيجاد علاج لفيروس، فجعلني اتعامل مع مواد كيميائية، من بينها مادة "الكربون"، فاكتشفت أنها تعد جزءاً أساسياً في تكوين المكثفات الكهربائية، ومنها صممت المكثف الكهربائي.

وأضاف بدأت في إعداد هذا المكثف خلال العام الماضي، حيث أجرىت تجارب على شحنه، حتى تمكنت من طريقة تمكّن من شحنه باستخدام النور

وتابع أنه يمكن استخدام مشروعي في مدينة "نيوم"، ومع الهواتف والسماعات والساعات، وأي أجهزة تعتمد على الطاقة في عملها.