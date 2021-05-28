دخول مواطني مجلس التعاون المسافرين للإمارات بـ«جواز السفر» فقط

أكدت الخطوط السعودية أنه يسمح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي المسافرين إلى الإمارات بجواز السفر فقط، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل السفر للإمارات يحتاج لها جواز سفر ولا يكتفون ببطاقة الهوية؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسافرين إلى الإمارات العربية المتحدة بالدخول بجواز سفرهم فقط، حيث لن يتم قبول أي ضيف يحمل بطاقة الهوية الوطنية».

وأضاف: «بناء على توجيهات الجهة المختصة لن يسمح بدخول المطار ومنطقة إنهاء إجراءات السفر ومنطقة الدخول إلى الطائرات إلا من خلال الهوية الرقمية واستخدام تطبيق توكلنا، وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق محصن/لم تثبت إصابته».

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