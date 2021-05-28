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السعودية ودولتان خليجيتان بمجلس التعاون تتصدران التعافي من كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - 14 ألف حالة وفاة حتى الآن..

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن وقطر والإمارات تصدرت حالات  التعافي من فيروس المستجد.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (1,973,312)، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي (1,871,703)، وبلغ إجمالي حالات الوفيات (14,485).

وحول نسب التعافي من الفيروس، أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أن قطر تصدرت القائمة بنسبة 97.9%، ثم الإمارات 96.4%، ثم السعودية 96.1%، والكويت 95.1%، وعمان 92.2%، والبحرين 87.9%. 

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن إجمالي الجرعات المعطاة من لقاحات كورونا تجاوزت الـ31 مليون جرعة (31,236,496)، في دول الخليج العربي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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