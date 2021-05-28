800 مليون ريال تبرعات لمنصة «إحسان».. والمستفيدون 1.8 مليون شخص

اقتربت تبرعات منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري من 800 مليون ريال، لأكثر من 1.8 مليون مستفيد.

وذكرت قناة الإخبارية -عبر تويتر- أن حجم التبرعات إلى المنصة وصل إلى (799.974.832) مليون ريال مضيفة أنه استفاد منها (1.820.387) شخصًا.

تأتي منصة (إحسان) الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) بهدف اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـروعات والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، عن طريق تقديـم الحلول التقنيـة المتقدمـة وبنـاء منظومة فاعلـة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ لأجل تعزيز دور المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع إسهام القطـاع غيـر الربحـي في إجمالي الناتج المحلي.

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