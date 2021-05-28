إعادة فتح 14 مسجدًا بـ4 مناطق بعد التطهير والتعقيم

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح 14 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق بالمملكة.

وأشارت الوزارة- عبر تويتر- إلى أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال الـ111 يومًا الماضية وصل إلى 1402 مسجد.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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