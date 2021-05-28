«الجوازات السعودية»: 6 خطوات للاستفادة من خدمة «تواصل»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات الاستفادة من خدمة «تواصل»، والتي تمكن المستفيدين من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «تمكّن خدمة تواصل والمتاحة في منصة أبشر جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعوق إنهاء معاملاتهم».

وجاءت خطوات الخدمة كالآتي:

- سجل دخول على حساب في منصة أبشر.

- اختر «خدمات» الموجودة أسفل قائمة خدماتي.

- انقر على خيار الجوازات.

- اختر خدمة «تواصل».

- اختر «طلب جديد».

- انقر على تقديم الطلب.

اقرأ أيضًا:

«الجوازات السعودية» توضح آلية تغيير الصورة في وثيقة السفر