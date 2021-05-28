وثيقة تاريخية عمرها 71 عامًا باعتماد نظام مؤسسة النقد السعودي

أظهرت وثيقة تاريخية عمرهـا ٧١ عـامـًا، أمـرًا ملكيًا مـن جـلالة الملك المؤسس عـبدالعزيز بـن عـبدالرحمن آل سعود، باعـتماد النـظام الأسـاسي لمـؤسسة النقد العـربي السعـودي (البنك المركزي السعودي حاليًا).

وذكر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات- عبر تويتر- أن الوثيقة التاريخية تعود إلى 25 رجب عام 1371 هـ، وجاء فيها:

مرسوم.. بعون الله تعالى.. نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل.. ملك المملكة العربية السعودية.. بعد الاطلاع على المرسوم رقم 30/4/1/1046 الصادر بتاريخ 25 رجب 1371، ووثيقة النظام الأساسي لمؤسسة النقد العربي السعودي، بأمرنا هذا والمكونة من اثني عشرة مادة.

وبناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا

أمرنا بما هو آت..

«تعتمد وثيقة النظام الأساسي لمؤسسة النقد العربي السعودي، المشار إليها أعلاه، والملحقة بأمرنا هذا، ونأمر بوضعها موضع التنفيذ».

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