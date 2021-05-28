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صور تسجل «لقاء بكركي» بين سفير السعودية لبنان والبطريرك الماروني

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الرياض - محمد عبدالله - وليد بخاري بحث ملفات مشتركة مع بشارة الراعي..

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى الجمهورية اللبنانية، وليد بخاري، لقاءه اليوم الجمعة مع البطريرك بشارة الراعي.

وقال السفير بخاري -عبر حسابه على تويتر-: «تشرفت بلقاء غبطة البطريرك بشارة الراعي اليوم، حيث تتجلَّى هوية لبنان الرسالة والحكمة بضبط التوازنات بما فيه الخير الموعود للشعب اللبناني».

من جانبها، ذكرت قناة الجديد اللبنانية أن السفير وليد بخاري زار البطريرك الراعي في مقر البطريركية المارونية في مدينة بكركي، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الزيارة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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