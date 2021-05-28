اخبار السعوديه

«الجوازات»: انتهاء سريان مفعول وثيقة السفر لا تترتب عليه غرامات

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - للمواطن حق الحصول عليه متى شاء..

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن انتهاء سريات مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «خلال كم يومًا يتم تجديد جوازي علمًا بأنه منتهٍ منذ ٣ سنوات وهل عليه غرامة؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وانتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية علمًا بأنه يتم الاستلام بعد ٣ أيام عمل من إتمام الإجراء».

وأضاف: «يتم استلام جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك علمًا بأنه لا يتطلب حجز موعد».

وتابع: «التعليمات تشترط عند الإصدار لأول مرة يتم الاستلام عبر البريد السعودي خدمة واصل».

اقرأ أيضًا:

«الجوازات»: 82 ألفًا عبروا جسر الملك فهد إلى البحرين في 8 أيام

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا