«الجوازات»: انتهاء سريان مفعول وثيقة السفر لا تترتب عليه غرامات

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن انتهاء سريات مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «خلال كم يومًا يتم تجديد جوازي علمًا بأنه منتهٍ منذ ٣ سنوات وهل عليه غرامة؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وانتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية علمًا بأنه يتم الاستلام بعد ٣ أيام عمل من إتمام الإجراء».

وأضاف: «يتم استلام جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك علمًا بأنه لا يتطلب حجز موعد».

وتابع: «التعليمات تشترط عند الإصدار لأول مرة يتم الاستلام عبر البريد السعودي خدمة واصل».

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