اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

8 ملفات خدمية وبلدية في يبرين الأحساء بحث أمين الأحساء المهندس عصام الملا، اليوم 8 ملفات خدمية تابعة لبلدية مدينة يبرين والِهجر التابعة لها، بحضور رئيس بلدية يبرين... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 16 شوال 1442 هـ 16 شوال 1442 هـ

مدير تعليم نجران: التقويم الدراسي الجديد يمتاز بمواكبة التطور العالمي في التعليم أشاد مدير عام التعليم بمنطقة نجران، فهد بن صالح عقالا باعتماد وزارة التعليم التقويم الدراسي الجديد بما يتضمنه من «تطوير المناهج... نجران: جابر مدخلي نجران: جابر مدخلي 15 شوال 1442 هـ 15 شوال 1442 هـ

مدير تعليم القريات: تطوير المناهج والفصول الدراسية الثلاثة حراك وثاب لوزارة التعليم بين مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، أن موافقة مجلس الوزراء على التقويم الدراسي الجديد، هو امتداد للتطوير الذي... القريات: علي العطشان القريات: علي العطشان 15 شوال 1442 هـ 15 شوال 1442 هـ

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