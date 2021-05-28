السعودية | “الصحة”: تسجيل 11 وفاة و1215 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة) تسجيل 1215 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 447178 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7320 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1161 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 429663 حالة، لافتة إلى أن هناك 10195 حالة نشطة حالياً، من بينها 1355 حالة حرجة.