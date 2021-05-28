الحالات النشطة 10195 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ345

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، عن تعافي (1161) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (429663) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10195) حالة من بينها (1355) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى ( 447178) حالة، توفي منهم (7320) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1215) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 345، منطقة مكة المكرمة 324، المنطقة الشرقية 145، منطقة المدينة المنورة 96، منطقة عسير 80، منطقة جازان 64، منطقة القصيم 55.

كما سجلت منطقة تبوك 35، منطقة نجران 23، منطقة حائل 21، منطقة الباحة 17، منطقة الحدود الشمالية 6، بينما سجلت منطقة الجوف أقل الإصابات بواقع 4 حالات فقط.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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