شاهد.. بردية كثيفة في الحوية بالطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجل مقطع فيديو متداول لحظة هطول أمطار غزيرة على الطائف، بالتزامن مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم والعرضيات والطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان، وعرفات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

أمطار في الطائف:

وتبين من خلال المقطع المتداول تعرض المنطقة لأمطار ظهرت بشكل واضح أعلى الطرقات والسيارات العابرة، مع وجود نسمات من الهواء، بحسب ناشر الفيديو.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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