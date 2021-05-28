التحالف : اعتراض وتدمير مسيرة حوثية أطلقتها المليشيا الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.

ولفت التحالف إلى استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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