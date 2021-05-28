شكرا لقرائتكم التحالف : اعتراض وتدمير مسيرة حوثية أطلقتها المليشيا الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
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التحالف : اعتراض وتدمير مسيرة حوثية أطلقتها المليشيا الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
ولفت التحالف إلى استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
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