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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 14 مسجدًا بعد إخلائها بسبب كورونا

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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 14 مسجدًا بعد إخلائها بسبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 14 مسجدًا بعد إخلائها بسبب كورونا

متابعات الخليج 365 - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 14 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 111 يوماً 1402 مسجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

إجراءات الشؤون الإسلامية

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي سبعة مساجد في منطقة القصيم، وأربعة بمنطقة الرياض، ومسجدين بمنطقة الباحة، ومسجد واحد بمنطقة جازان.
وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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