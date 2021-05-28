الملكية الفكرية : التشهير بفندق وتغريمه بسبب صورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهرت هيئة الملكية الفكرية بفندق قام بعرض ونشر صورة مملوكة للغير والتعديل عليها دون موافقة من مالك الصورة.

وقالت الهيئة في بيان توضيحي لها إنه تم تغريم الفندق بغرامة مالية وإلزامه بدفع تعويض مالي لمالك الصورة وإزالة التعدي وحذف الصورة مع التشهير بالفندق على نفقته الخاصة.



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