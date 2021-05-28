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شكرا لقرائتكم الملكية الفكرية : التشهير بفندق وتغريمه بسبب صورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28
الملكية الفكرية : التشهير بفندق وتغريمه بسبب صورة
تعويض مالي لمالك الصورة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهرت هيئة الملكية الفكرية بفندق قام بعرض ونشر صورة مملوكة للغير والتعديل عليها دون موافقة من مالك الصورة.
وقالت الهيئة في بيان توضيحي لها إنه تم تغريم الفندق بغرامة مالية وإلزامه بدفع تعويض مالي لمالك الصورة وإزالة التعدي وحذف الصورة مع التشهير بالفندق على نفقته الخاصة.
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