اخبار السعوديه

الملكية الفكرية : التشهير بفندق وتغريمه بسبب صورة

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم الملكية الفكرية : التشهير بفندق وتغريمه بسبب صورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

الملكية الفكرية : التشهير بفندق وتغريمه بسبب صورة

تعويض مالي لمالك الصورة

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهرت هيئة الملكية الفكرية بفندق قام بعرض ونشر صورة مملوكة للغير والتعديل عليها دون موافقة من مالك الصورة.

وقالت الهيئة في بيان توضيحي لها إنه تم تغريم الفندق بغرامة مالية وإلزامه بدفع تعويض مالي لمالك الصورة وإزالة التعدي وحذف الصورة مع التشهير بالفندق على نفقته الخاصة.

الملكية الفكرية : التشهير بفندق وتغريمه بسبب صورة - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا