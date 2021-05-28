شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية: لايتم التعامل بالهوية الوطنية للمسافرين إلى الإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الخطوط السعودية، اليوم الجمعة، أنه يسمح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي المسافرين إلى الإمارات بجواز السفر فقط.

وذكرت الخطوط السعودية أنه «يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسافرين إلى الإمارات العربية المتحدة بالدخول بجواز سفرهم فقط، حيث لن يتم قبول أي ضيف يحمل بطاقة الهوية الوطنية».

وأضافت: «بناء على توجيهات الجهة المختصة لن يسمح بدخول المطار ومنطقة إنهاء إجراءات السفر ومنطقة الدخول إلى الطائرات إلا من خلال الهوية الرقمية واستخدام تطبيق توكلنا، وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق محصن/لم تثبت إصابته».