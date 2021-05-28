شكرا لمتابعة خبر عن الملكية الفكرية تشهر بفندق قام بعرض ونشر صورة مملوكة للغير والتعديل عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم بفندق قام بعرض ونشر صورة مملوكة للغير والتعديل عليها دون موافقة من مالك الصورة.

وقامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتغريم الشركة المخالف مع الزامها بتعويض مالى لصاحب الحق وازالة التعدى وحذف المصنف محل الدعوى بالاضافة الى التشهير بحق المدعى عليها على نفقتها.

‏قال الدكتور ماجد الدسيماني المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن انتهاك خصوصية الأشخاص أثناء التصوير في الأماكن العامة يعرض للمساءلة.

وأضاف الدسيماني أنه عند تصوير الشخص لجريمة لابد أن يقدم المحتوى للجهات الأمنية، ولا يجب في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا تعالج الجريمة بجريمة.