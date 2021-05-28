شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث المرئي والمسموع يوضح عقوبة تكرار المخالفة الإعلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عمر أبو بكر أنه في حال تكرار المخالفات الإعلانية تتضاعف العقوبات وقد تصل لسحب الترخيص والإيقاف عن مزاولة النشاط

وأوضح أن الهيئة باشرت النظر في 113 مخالفة بداية من الشهر الماضي وصدرت غرامات على المنشآت بقيمة 4.6 ملايين ريال

وأضاف أن المخالفات الإعلامية تمثلت في الألعاب الإلكترونية وأجهزة استقبال التلفزيون، ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الإعلامية عبر الرقم الموحد للهيئة 920004242