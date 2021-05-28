وزارة الموارد البشرية: خدمة «حاسبة نطاقات» متاحة لرصد التوطين

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة حاسبة النطاقات من خلال الخدمات الإلكترونية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي محلات عطور والمنشأة في وزارة العمل مسجلة بنشاط السلع والخدمات النسائية هل النشاط صحيح أو لا؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر «تويتر»: «خدمة: حاسبة نطاقات متاحة من خلال الخدمات الإلكترونية بحيث يتم احتساب نسبة التوطين ونطاق المنشأة المتوقع عند إضافة أو استبعاد موظف سعودي أو وافد خلال الأسابيع المقبلة ويتم احتساب نسبة التوطين المطلوبة على الكيان الحالي وحجم المنشأة».

وأضاف: «لمزيد من التفاصيل حول (عقد العمل - إنهاء العقد) فضلًا زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي.. اضغط هنا».

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