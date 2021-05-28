بالصور.. الطريق الحلقي بشمال تاروت يبدأ في استقبال السيارات

أوضحت أمانة المنطقة الشرقية، أن حركة السيارات متاحة على الطريق الحلقي بشمال تاروت في محافظة القطيف، بدءا من صباح اليوم الجمعة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المشروع.

وذكرت أمانة الشرقية- عبر تويتر- أنه تم الانتهاء من أعمال مشروع الطريق الحلقي بشمال تاروت، بطول٣ كم وبعرض٦٠م، حيث أنهت بلدية محافظة القطيف الطريق، التي سيسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز محاور الربط مع شارع شمال الناصرة.

وأشارت أمانة المنطقة الشرقية، إلى أن الطريق سيكون متاحًا لعبور السيارات اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.

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