بالفيديو.. امرأة تنظِّم المرور في عرعر خلال انقطاع مؤقت للكهرباء

قامت «العنود الحبلاني» بتنظيم حركة المرور في عرعر عقب انقطاع مؤقت في الكهرباء، وأثار فيديو لها بمواقع التواصل الاجتماعي، وثق تنظيمها للمرور، العديد من ردود الفعل المتباينة.

من جانبها قالت العنود لبرنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية» عما قامت به هو أمر غير مستغرب على أي مواطن سعودي، مضيفة أنها كانت تقود سيارتها وفوجئت بزحام المركبات بسبب تعطل الإشارة المرورية لانقطاع الكهرباء.

وأضافت العنود أنها ودون تفكير ترجلت من سيارتها وقامت بتنظيم الحركة المرورية، موضحة أنها نظمت المرور لحين وصول دورية من المرور إلى الموقع بعد ربع ساعة تقريبًا، مشيرة إلى أنها استمتعت بالتجربة.

وردًا على الانتقادات الموجهة لها بتعريض نفسها للخطر، أكدت أنها وأي مواطن آخر في خدمة الوطن، وأن الأمر كان عبارة عن فوضى من المركبات، مشيرة إلى أن جميع قادة المركبات استجابوا لإشاراتها دون اعتراض، وأن رجال المرور قدموا الشكر لها على ما قامت به.

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