تحريم أوروبا أجواء بيلاروسيا يثير غضب موسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت روسيا توصية الاتحاد الأوروبي لشركات الطيران تجنب دخول الأجواء البيلاروسية، معتبرة أنه يعرض سلامة المسافرين للخطر.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن توصية الاتحاد الأوروبي شركات الطيران تجنب دخول الأجواء البيلاروسية تصرف "بطريقة غير مسؤولة ما يعرض سلامة المسافرين للخطر".



وأوضحت الناطقة الروسية، عبر "فيسبوك" إن تغيير "مسار مئات الرحلات يتسبب بمشاكل هائلة للمواطنين".

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الأوكرانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني قرارها إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات المسجلة في بيلاروسيا اعتبارا من غد السبت، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي القرار على خلفية حادث إجبار السلطات في بيلاروسيا طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" الأيرلندية كانت في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا، على الهبوط في مينسك، عاصمة بيلاروسيا، بمساعدة طائرة مقاتلة، الأحد الماضي، 23 مايو/أيار الجاري.

وكان على متن الطائرة المدون البيلاروسي المعارض، رومان بروتاسيفيتش، وشريكته صوفيا سابيجا، وقد تم اعتقالهما لدى هبوط الطائرة في مطار مينسك.

وقوبل الإجراء بانتقادات عالمية، ولكن بدفاع قوي من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، حيث خرج الأخير عن صمته، بعد أيام من أزمة دبلوماسية أشعلتها الطائرة قائلا إن "الهجمات" على بيلاروسيا تجاوزت "خطوطا حمراء"، في إشارة إلى الإجراءات الأوروبية ضد بلاده.

وفي كلمة له أمام نواب البرلمان، استرسل لوكاشينكو قائلا: "كما تنبأنا، فإن الذين يضمرون لنا السوء في البلاد وخارجها، غيروا أساليب هجومهم على الدولة وتجاوزوا العديد من الخطوط الحمراء وحدود المنطق والأخلاق الإنسانية"، وفق تعبيره.

ومدافعا عن خطوة بيلاروسيا، أكد أن بلاده تصرفت بشكل "قانوني" عند تحويل مسار الطائرة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بيلاروسيا، إثر إجبار طائرة ركاب على الهبوط واعتقال المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وتشمل العقوبات إغلاق مجال دول الاتحاد الأوروبي الجوي أمام الطائرات البيلاروسية، وذلك عقابا لنظام لوكاشينكو المتّهم بتحويل مسار طائرة مدنية أوروبية مملوكة لشركة "رايان إير" كانت تقل المعارض بهدف توقيفه.