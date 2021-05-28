شكرا لمتابعة خبر عن سعوديون يتضامنون مع شعب البحرين بعد الزيادة القياسية في حالات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تضامن المواطنون مع شعب البحرين بعد صدور قرار رسمي بتشديد القيود، وإعادة إغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وعبر المواطنون عن حبهم وتقديرهم لشعب البحرين، حيث دشنوا هاشتاج تحت عنوان "من قلبي سلام للبحرين" بصور تجمع علم المملكة مع علم البحرين.

وقال أحد المغردين "البحرين قطعة من القلب وأهلها نبض القلب..الله يحميكم من كل سوء ", وأضاف مغرد آخر "أسأل الله أن يحفظ قادة البحرين وشعبها الحبيب وأن يزيل هذا الوباء من جميع الشعوب لا بأس يا لؤلؤة الخليج ستمر هذه الفترة العصبية بحول الله وقوته"

وعلق مغرد آخر على الهاشتاج قائلا "شدة وتزول يارب"،وتابع اخر ‏"ألف لابأس عليكم ..ومايصيبكم من ألم فـ هو يؤلمنا ..قدامكم العافية".

يذكر أن مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع معدل الوفيات جراء الوباء، اضطرت السلطات البحرينية إلى إعادة إغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين بدءا من أمس الخميس، في إطار جهود الحد من انتشار الجائحة