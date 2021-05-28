شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاة» توضح الطريقة الصحيحة لإصدار الفوترة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك،أنه من الطرق غير الصحيحة لإصدار الفواتير الالكترونية هو كتابتها ببرنامج تحرير نصوص (وورد) حتى لو تم تخزينها على جهاز الكمبيوتر

وذكرت الهيئة أن الطريقة الصحيحة لإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية تستلزم استخدام نظام إلكتروني، مؤكدة أنه سيتم تطبيق الفواتير الإلكترونية بدءا من 4 ديسمبر 2021م.

وأضافت أنه إذا كنت تستخدم نظامًا إلكترونيًا لإصدار وحفظ الفواتير فأنت ملتزم بالفوترة الإلكترونية.