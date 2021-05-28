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الجوازات: 82 ألف مسافر عبر جسر الملك فهد منذ رفع قيود السفر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت إدارة الجوازات بالمنطقة الشرقیة، اليوم الجمعة عن عبور 82 ألف مسافر، منفذ جسر الملك فھد، الرابط بین المملكة والبحرین.

وذكرت الجوازات أنه تم عبور 82 الف مسافر عبر جسر الملك فهد منذ رفع قیود السفر في 5 شوال الجاري، وحتى أول أمس، وفقًا لـ " اليوم ".

وأوضحت الجوازات أن ھذه الأعداد تضمنت مغادرة 20 ألف مواطن إلى مملكة البحرین خلال الثمانیة أیام الماضیة، ممن تنطبق علیھم الاشتراطات الصحیة.

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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