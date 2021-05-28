شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: 82 ألف مسافر عبر جسر الملك فهد منذ رفع قيود السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت إدارة الجوازات بالمنطقة الشرقیة، اليوم الجمعة عن عبور 82 ألف مسافر، منفذ جسر الملك فھد، الرابط بین المملكة والبحرین.

وذكرت الجوازات أنه تم عبور 82 الف مسافر عبر جسر الملك فهد منذ رفع قیود السفر في 5 شوال الجاري، وحتى أول أمس، وفقًا لـ " اليوم ".

وأوضحت الجوازات أن ھذه الأعداد تضمنت مغادرة 20 ألف مواطن إلى مملكة البحرین خلال الثمانیة أیام الماضیة، ممن تنطبق علیھم الاشتراطات الصحیة.