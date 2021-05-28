«التعاونية»: تأمين كورونا قابل للتمديد مرتين كحد أقصى

أوضحت شركة التعاونية للتأمين، أن تأمين السفر الخاص بكورونا قابل للتمديد مرتين كحد أقصى، مشيرة إلى أن مدته 30 يومًا ويشمل جميع الدول بما فيها دول الخليج العربي.

وذكر حساب «وحدة عناية العملاء» التابع للشركة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أن «مدة التأمين تكون 30 يومًا في الوثيقة، قابلة لتمديد مرتين كحد أقصى».

في السياق ذاته أوضحت الشركة، أن رسوم التأمين تبلغ 375 ريالًا للفرد الواحد خلال مدة الوثيقة البالغة 30 يومًا، شاملة جميع المصاريف الإدارية والرسوم الضريبية.

وأشارت إلى أن تأمين السفر اختياري للمواطنين وإلزامي للفئات الأقل من 18 سنة، مضيفًا أن هذا التأمين شرط أساسي للسفر إلى خارج المملكة بما فيها دول الخليج العربي.

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