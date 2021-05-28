منع استيراد سيارات «الدريكسون الأيمن» حتى لو كانت «أثرية»

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه ممنوع استيراد المركبات ذات المقود الموجود بالجهة اليمنى حتى لو كانت سيارة أثرية.

وذكر حساب «اسأل الجمارك»، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يمنع استيراد السيارات ذات المقود الأيمن».

وقال المواطن في استفساره: هل السيارة الأثرية دريكسون يمين، مسموح دخولها للسعودية؟

في السياق ذاته، أوضحت الجمارك أن أقل سنة صنع يُسمح بدخولها 2016م، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية تبلغ 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.

وأشارت الجمارك إلى أنه يعفى المبتعث من شرط عمر المركبة فقط، على ألا تتجاوز الفترة ما بين تاريخ امتلاك المركبة وسنة الصنع الخمس سنوات.

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