سفارة أمريكا بالرياض للسعوديين: اختاروا غلاف حساباتنا بمواقع التواصل

نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض الصور الأربع التي تم اختيارها من مشاركات السعوديين للتصويت عليها واختيار إحداها كصورة لغلاف حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال الحساب الرسمي للسفارة على «تويتر»- مرفقًا 4 صور-: «شكرًا لكم ولإبداعاتكم، لقد حان وقت التصويت، الرجاء التصويت لأفضل صورة تُظهر جمال السعودية لتكون صورة غلاف لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ليشاهد العالم جمال السعودية».

وكانت السفارة قد نشرت تغريدة لها في الثالث من يناير ببداية العام 2021، قالت فيها: «لقد بدأ عام 2021، وفي العام الجديد نحن في حاجة لمساعدتكم للعثور على صورة غلاف جديدة لحساباتنا على مواقع التواصل، شاركونا صوركم الإبداعية الملتقطة للسعودية على الوسم (جمال السعودية)، وسنقوم باختيار أفضل أربع صور، وسندعوكم للتصويت، نريد أن يشاهد العالم جمال البلد الذي نعيش فيه».

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