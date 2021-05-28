«الجوازات»: 82 ألفًا عبروا جسر الملك فهد إلى البحرين في 8 أيام

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن 82 ألف مسافر عبروا جسر الملك الفهد متجهين إلى البحرين، وذلك بعد التأكد من انطباق الاشتراطات الصحية عليهم.

وقالت الجوازات في تصريحات نقلتها العربية، إن «82 ألف مسافر يعبرون جسر الملك فهد إلى البحرين خلال 8 أيام»، مضيفة أنه تم تخصيص 27 مسارًا لإنهاء إجراءات المغادرين إلى البحرين.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، قد كشفت عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين للمملكة عبر الجسر؛ حيث قالت عبر حسابها عبر «تويتر»، تفاصيل تحديث الإجراءات الصحية والتي جاءت كالآتي:

أولًا: المواطنون والمواطنات:

1. لا يتطلب تقديم شهادة فحص (PCR) عند القدوم.

2. المحصنون لا يطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم.

3. غير المحصنين والأشخاص دون 18 عامًا، يتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع عمل فحص (PCR) في اليوم السادس، يستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.

ثانيًا: زوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناؤهما والعمالة المنزلية المرافقة لهم، والدبلوماسيون وعوائلهم المقيمون معهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم:

1. تقديم شهادة فحص (PCR) سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة، يستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات.

٢. المحصنون لا يُطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم.

3. غير المحصنين والأشخاص دون 18 عامًا، يتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع عمل فحص (PCR ) في اليوم السادس، يستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.

ثالثًا : يسمح للمحصنين فقط من الزائرين والمقيمين والقادمين بتأشيرة (عمل أو زيارة أو سياحة مع تقديم شهادة فحص PCR) سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة.

رابعًا: سائقو الشاحنات ومساعدوهم: لا يطلب منهم تقديم شهادة فحص (PCR) قبل المغادرة إلى المملكة ولا يطبق عليهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم.

خامسًا: الممارسون الصحيون في حال عدم التحصين:

1. يطبق على العاملين في القطاع الحكومي (الصحة – الحرس الوطني – الدفاع – التعليم – وما في حكمهم) الحجر الصحي في مقر السكن مع فحصين (PCR) خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع.

2. يطبق على العاملين في القطاع الخاص الحجر الصحي المؤسسي مع فحصين (PCR) خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع.

سادسًا:

1. التطعيمات المعتمدة حاليًا لدى وزارة الصحة: فايزر (جرعتين).

2. أسترازينيكا (جرعتين).

3. موديرنا (جرعتين).

4. جونسون (جرعة واحدة).

سابعًا: يتطلب من جميع المسافرين والقادمين متابعة التحديثات بهذا الشأن وفق ما يصدر من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

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