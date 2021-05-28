شاهد.. إعصار قمعي شرق المحاني بالطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تم رصد إعصار قمعي شرقي المحاني في محافظة الطائف عصر يوم أمس الخميس بحسب مقطع فيديو نشره الراصد على مشهور.

يذكر أن الإعصار القمعي هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول التورانادو.

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