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شكرا لقرائتكم شاهد.. إعصار قمعي شرق المحاني بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28
يذكر أن الإعصار القمعي هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول التورانادو.
شاهد.. إعصار قمعي شرق المحاني بالطائف
متابعات الخليج 365 - الرياض
تم رصد إعصار قمعي شرقي المحاني في محافظة الطائف عصر يوم أمس الخميس بحسب مقطع فيديو نشره الراصد على مشهور.
يذكر أن الإعصار القمعي هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول التورانادو.
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