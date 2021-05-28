الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

فيديو وصور.. احتراق ثلاث تيادر مقطورة محملة بالأعلاف في أحد رفيدة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أحد رفيدة

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة أحد رفيدة مساء الأمس حريقًا نشب في ثلاث تيادر مقطورة محملة بالأعلاف بسوق الأعلاف الواقع على طريق الصوح شرق المحافظة.

فرقة الدفاع المدني تخمد النيران

وعملت فرقة الدفاع المدني على إخماد النيران المشتعلة في الأعلاف وإبعاد أحد الصهاريج من موقع الحريق.

“متابعات الخليج 365 ” سوف توافيكم بالمزيد عند ظهور النتائج حول هذا الحادث بعد انتهاء التحقيقات من قبل الجهات الأمنية.

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