شكرا لمتابعة خبر عن مدير تعليم جدة: التقويم الدراسي الجديد يستهدف إعداد جيل منافس عالميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور سعد المسعودي مدير التعليم بمحافظة جدة ان التقويم الدراسي الجديد يواكب التغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم وإعداد جيل منافس عالميا.

مما أشار إليه الوزير كان سرح لسنوات من العمل العميق والتحليل لمنظومة التعليم، وانبثق عنها مجموعة من الخطط التطويرية تتوامب مع التغييرات التي يعيشها العالم اجمع

وأوضح المسعودي أن هناك تطور كبير للمهارات التي تستهدف م الطلاب من خلال تطور المناهج لتواكب متطلبات العصر الذي يعيشوه، مبينا أن "التحليل العميق لمنظومة التعليم أظهر أن هناك أمور لابد أن نسير ونطور فيها، والوزارة تعمل عليها منذ أعوام"

وأضاف أن العام القادم سوف تتطبق العديد من التوصيات منها نظام الثلاث فصول الدراسية وتطوير بعض المقررات، لافتا إلى أن "المعلم هو محور العمل الأساسي، ومستهدف في التطوير وتجربتنا في العام المنصرم فيما يتعلق بمنصة مدرستي أثبتت أن المعلمين لديها كفاءك عالية كما أن هناك تطور وتقييم مستمر للمعلم"