شكرا لمتابعة خبر عن التخصصات الصحية تعلن فتح التقديم على عدد من البرامج والدبلومات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فتحت هيئة التخصصات الصحية، بوابة التقديم على برامج التخصصات الدقيقة والصيدلة "السنة الثالثة" والدبلومات، وذلك للعام الأكاديمي 2022م.

كما أعلنت الهيئة التقديم عن فتح برامج دبلوم الدراسات العليا السعودي لطب الأطفال وطب الطوارئ، ودبلوم طب الأسنان المتقدم، وبرامج شهادة الاختصاص للصيدلة السريرية "السنة الثالثة الدقيقة".

وأضافت الهيئة أنه يمكن التقدم لبرامج التخصصات الدقيقة عبر الدخول على استمارة القبول والتسجيل للتخصصات الدقيقة، ثم ملء البيانات الشخصية المطلوبة، وإكمال تعبئة الاستمارة مع إرفاق الوثائق المطلوبة.

ويمكن التقديم على البرامج من خلال بوابة الهيئة عبر الروابط

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الصيدلة - السنة الثالثة

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