شكرا لمتابعة خبر عن السفير المعلمي يرأس الاجتماع ال 22 للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيويورك (صدى):

رأس معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي بصفته رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أمس افتراضيًا، الاجتماع الثاني والعشرين لأعضاء المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على مستوى السفراء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مفاوضات المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة لإنجازات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال عام ٢٠٢٠م.

شارك في الاجتماع ميسري استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمندوب الدائم لمملكة إسبانيا لدى الأمم المتحدة السفير أغوستين سانتوس مارافير، ومندوب سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحسان.

حضر الاجتماع رئيسة اللجنة القانونية ومكافحة الإرهاب في وفد المملكة الدائم نداء أبو علي.