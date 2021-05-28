«المرور» يضبط 2539 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

أسفرت الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، عن ضبط 2539 مركبة مخالفة.

وذكر المرور السعودي- عبر حسابه على تويتر- أن المركبات المخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. مضيفًا أن الحملة الميدانية شملت جميع مناطق المملكة.

وأهابت إدارات المرور، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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