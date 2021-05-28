«يوم المصالحة» يوقف عمل السفارة السعودية بأستراليا 24 ساعة

أعلنت السفارة السعودية في أستراليا، عن توقفها عن العمل يوم الإثنين المقبل بمناسبة إجازة يوم المصالحة.

وذكرت السفارة- عبر حسابها على تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستتوقف عن العمل خلال إجازة يوم المصالحة في إقليم العاصمة الأسترالية، يوم الإثنين (٣١ مايو الجاري)، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء (١ يونيو ٢٠٢١م).

وأشارت السفارة إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على البريد الالكتروني للسفارة أو على أرقام هواتف الطوارئ.

اقرأ أيضا:

سفارة السعودية بأستراليا تتوقف عن العمل ليوم واحد.. وتحدد رقمًا للطوارئ

