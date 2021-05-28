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«يوم المصالحة» يوقف عمل السفارة السعودية بأستراليا 24 ساعة

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الرياض - محمد عبدالله - استئناف النشاط الثلاثاء المقبل..

أعلنت السفارة في أستراليا، عن توقفها عن العمل يوم الإثنين المقبل بمناسبة إجازة يوم المصالحة.

وذكرت السفارة- عبر حسابها على تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستتوقف عن العمل خلال إجازة يوم المصالحة في إقليم العاصمة الأسترالية، يوم الإثنين (٣١ مايو الجاري)، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء (١ يونيو ٢٠٢١م).

وأشارت السفارة إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على البريد الالكتروني للسفارة أو على أرقام هواتف الطوارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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