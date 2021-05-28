بالفيديو.. التعليم: 8 مزايا يوفرها التقويم الدراسي الجديد للمعلمين

أوضحت وزارة التعليم، دور المعلمين والمعلمات في التقويم الدراسي الجديد؛ وذلك استمرارًا لعطائهم في أداء رسالتهم السامية مع طلابهم وطالباتهم؛ لمواكبة أفضل الممارسات العالمية بجهودهم.

وقالت الوزارة، إنَّ المزايا التي يوفرها التقويم الدراسي وتطبيق الفصول الثلاثة الجديد للمعلمين والمعلمات تتضمن ما يلي:

إتاحة وقت أطول للمعلم والمعلمة وقتًا أطول لتحسين أداء طلابهم

يسمح بتقييم مشاركاتهم في الأنشطة والتدريبات ذات العلاقة بالمادة

يوفر للمعلمين والمعلمات فرصة لتجديد نشاطهم واستئناف العمل بطاقة وحيوية أكثر.

يمنح النظام الجديد وقتًا أفصل لهم للتفاعل وتبادل الخبرات يساعد المعلمين والمعلمات في إعطاء مؤشر الأداء لطلابهم 3 مرات في العام الدراسي الجديد يسهم في زيادة فرص التحسين لطلابهم.

يحافظ التقويم الدراسي الجديد على التراكم المعرفي ودعم المهارات الموجودة في المقررات الدراسية يوفر مرونة أكبر في الخطط الدراسية.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي انطلاقًا من سعيها المتواصل نحو تطوير التعليم ورفع مستوى الجودة والكفاءة في العملية التعليمية والاستثمار الأمثل للعام الدراسي جاء التقويم الدراسي الجديد بما يتضمنه من تطوير المناهج والخطط وتطبيق الفصول الدراسية معززًا لدور المعلمين والمعلمات.

وتابعت: إننا نرتقي مع المعلمين والمعلمات لمستقبل أكثر همة وطموحًا ونعلن معًا تدشين مرحلة جديدة تستجيب لمتطلبات التنمية ومتغيرات العصر، وفق حساب وزارة التعليم الرسمي بموقع تويتر.

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