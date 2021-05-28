تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وسيول ورياح وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتساقط البرد وسيول وتدنّ أو شبه انعدام في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق جازان «الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، صبيا، فيفا، هروب» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط، ظهران الجنوب» والباحة «المندق، بلجرشي، بني حسن، الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة»، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وتشهد بعض المواقع بمنطقتي مكة المكرمة «الجموم» والمدينة المنورة «المهد، وادي الفرع»هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية بتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن مناطق تبوك «تيماء، تبوك» والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» وحائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» والقصيم «البكيرية، الرس، الشماسية،المذنب، النبهانية، بريدة، عيون الجواء، عنيزة» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، خيبر»، تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية.