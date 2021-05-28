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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بلدية القطيف تُنهي أعمال مشروع الطريق الحلقي بشمال تاروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):كشفت بلدية محافظة القطيف، اليوم الجمعة، عن مشاهد من قيامها بإنهاء أعمال مشروع الطريق الحلقي بشمال تاروت الذي يمتد بطول ٣ كيلومترًا وبعرض ٦٠ متر.
ويعتبر أحد الطرق التنموية التي ستسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز محاور الربط مع شارع شمال الناصرة إلى جانب خدمة المشاريع التطويرية والسياحية القائمة والمستقبلية.
وأوضحت بلدية القطيف، أنه سيكون الشارع متاحاً لعبور السيارات اعتباراً من صباح اليوم الجمعة.