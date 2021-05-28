شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بلدية القطيف تُنهي أعمال مشروع الطريق الحلقي بشمال تاروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

كشفت بلدية محافظة القطيف، اليوم الجمعة، عن مشاهد من قيامها بإنهاء أعمال مشروع الطريق الحلقي بشمال تاروت الذي يمتد بطول ٣ كيلومترًا وبعرض ٦٠ متر.

ويعتبر أحد الطرق التنموية التي ستسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز محاور الربط مع شارع شمال الناصرة إلى جانب خدمة المشاريع التطويرية والسياحية القائمة والمستقبلية.

‏وأوضحت بلدية القطيف، أنه سيكون الشارع متاحاً لعبور السيارات اعتباراً من صباح اليوم الجمعة.